Несмотря на теплую погоду, Климова облачилась в роскошную шубу на гастролях

41-летняя Екатерина Климова побывала в Калининграде с гастролями. На личной страничке в Instagram экс-супруга Гелы Месхи опубликовала кадр, который был сделан во время ее рабочей поездки. В свободные от репетиций и выступлений часы актриса решила посвятить прогулке по городу. Примечательно, что несмотря на плюсовую температуру Климова решила облачиться в меха, а качестве аксессуара знаменитость не забыла захватить зонтик. Свой образ актриса дополнила солнцезащитными очками.

Напомним, что Екатерина воспитывает четверых детей: старшей дочери знаменитости — Елизавете исполнилось 17 лет. В этом году девочка оканчивает школу и планирует поступать на факультет журналистики. Кроме того, у актрисы есть двое сыновей от Игоря Петренко: 12-летний Матвей и 11-летний Корней. В отношениях с третьим, а ныне бывшим мужем Гелой Месхи на свет появилась дочка Белла, в сентябре ей исполнилось четыре годика.

В одном из интервью старшая наследница актрисы Елизавета призналась, что пока не думает о создании собственной семьи. Девушка отметила, что она не понаслышке знает, что такое полный дом детей. Пока Климова находится на гастролях, именно Лиза заботиться о братьях и сестренке.