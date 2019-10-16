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Несмотря на теплую погоду, Климова облачилась в роскошную шубу на гастролях

Знаменитость решила надеть меха во время поездки в Калининград.

Несмотря на теплую погоду, Климова облачилась в роскошную шубу на гастролях
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова побывала в Калининграде с гастролями. На личной страничке в Instagram экс-супруга Гелы Месхи опубликовала кадр, который был сделан во время ее рабочей поездки. В свободные от репетиций и выступлений часы актриса решила посвятить прогулке по городу. Примечательно, что несмотря на плюсовую температуру Климова решила облачиться в меха, а качестве аксессуара знаменитость не забыла захватить зонтик. Свой образ актриса дополнила солнцезащитными очками.

Напомним, что Екатерина воспитывает четверых детей: старшей дочери знаменитости — Елизавете исполнилось 17 лет. В этом году девочка оканчивает школу и планирует поступать на факультет журналистики. Кроме того, у актрисы есть двое сыновей от Игоря Петренко: 12-летний Матвей и 11-летний Корней. В отношениях с третьим, а ныне бывшим мужем Гелой Месхи на свет появилась дочка Белла, в сентябре ей исполнилось четыре годика.

В одном из интервью старшая наследница актрисы Елизавета призналась, что пока не думает о создании собственной семьи. Девушка отметила, что она не понаслышке знает, что такое полный дом детей. Пока Климова находится на гастролях, именно Лиза заботиться о братьях и сестренке.

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Гела Месхидети звездЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь Петренко
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Несмотря на теплую погоду, Климова облачилась в роскошную шубу на гастролях
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