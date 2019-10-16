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Серябкина призналась Собчак, что работает с Фадеевым, не глядя в контракт

Певица полностью доверяет своему продюсеру.

Серябкина призналась Собчак, что работает с Фадеевым, не глядя в контракт
Серябкина. Стоп-кадр шоу "осторожно, Собчак!"

«Я никогда в жизни не читала свой контракт с Максом», — заявила Ольга Серябкина на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»! Она утверждает, что чувствует себя рядом с продюсером абсолютно свободно.

По словам певицы, Максим Фадеев сразу предупредил ее, что никогда не будет работать с музыкантом, который не хочет с ним искренне сотрудничать. Также и музыканты могут в любой момент разорвать контракт, если в какой-то момент у них пропадет желание идти в шоу-бизнесе с ним по одной дороге.

«Я уверенна, что никогда не прибегну к юристам, чтобы разорвать контракт. Если я решу прекратить с ним работать, я скажу: «Макс, давай зафиналим наши отношения». И я точно знаю, что с этим не будет проблемы», — сказала певица.

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Серябкина призналась Собчак, что работает с Фадеевым, не глядя в контракт
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