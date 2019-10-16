Серябкина призналась Собчак, что работает с Фадеевым, не глядя в контракт

«Я никогда в жизни не читала свой контракт с Максом», — заявила Ольга Серябкина на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»! Она утверждает, что чувствует себя рядом с продюсером абсолютно свободно.

По словам певицы, Максим Фадеев сразу предупредил ее, что никогда не будет работать с музыкантом, который не хочет с ним искренне сотрудничать. Также и музыканты могут в любой момент разорвать контракт, если в какой-то момент у них пропадет желание идти в шоу-бизнесе с ним по одной дороге.