ЗВЕЗДЫ

«Выздоравливай поскорее»: дочери Ягудина пожелали маме вернуться домой

Девочки очень переживают за свою родительницу.

«Выздоравливай поскорее»: дочери Ягудина пожелали маме вернуться домой
Дочери Ягудина переживают за маму/globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию американского Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в сторис Instagram опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть его дочерей Елизавету и Мишель. Старшей девочке скоро будет десять лет, а младшей сейчас четыре годика. Девочки в эти дни молятся за здоровье своей мамы — олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной.

Дочери Ягудина и Тотьмяниной. Фото
Дочери Ягудина переживают за свою мать. /https://www.instagram.com/alexei.yagudin/

«Привет, мам. Выздоравливай поскорее. Мы тебя очень-очень любим и ждем дома», — говорят девочки, которые очень скучают без родительницы.

Напомним, что Татьяне Тотьмяниной был удален желчный пузырь. В нем было обнаружено новообразование. При этом фигурист подчеркнул, что операция прошла успешно. За здоровье его жены можно не волноваться.

Также Алексей Ягудин из Минска прилетел к супруге. Он опубликовал снимок, на котором Татьяна Тотьмянина лежит на кровати с закрытыми глазами. При этом сам фигурист целует ее в щечку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЯгудинЛиза ЯгудинаМишель ЯгудинаТатьяна Тотьмянина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Выздоравливай поскорее»: дочери Ягудина пожелали маме вернуться домой
Интересно?
Поделись с друзьями: