«Выздоравливай поскорее»: дочери Ягудина пожелали маме вернуться домой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию американского Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в сторис Instagram опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть его дочерей Елизавету и Мишель. Старшей девочке скоро будет десять лет, а младшей сейчас четыре годика. Девочки в эти дни молятся за здоровье своей мамы — олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной.

«Привет, мам. Выздоравливай поскорее. Мы тебя очень-очень любим и ждем дома», — говорят девочки, которые очень скучают без родительницы.

Напомним, что Татьяне Тотьмяниной был удален желчный пузырь. В нем было обнаружено новообразование. При этом фигурист подчеркнул, что операция прошла успешно. За здоровье его жены можно не волноваться.

Также Алексей Ягудин из Минска прилетел к супруге. Он опубликовал снимок, на котором Татьяна Тотьмянина лежит на кровати с закрытыми глазами. При этом сам фигурист целует ее в щечку.