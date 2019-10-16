Гибкость на зависть: Бекинсейл показала свою растяжку в спортзале

В 46 лет британская актриса выглядит гораздо моложе своего возраста, благодаря отсутствию проблем с лишним весом.

46-летняя Кейт Бекинсейл (Kathryn Beckinsale) опубликовала в Instagram свежий видеоролик, побывав на тренировке в спортзале. Выполнить упражнения на гибкость британской актрисе помог ее личный инструктор, который следил за тем, чтобы его подопечная не повредила себе связки и суставы. Ради поддержания стройной фигуры знаменитость увлеклась стретчингом. Так, благодаря растяжке Кейт удалось улучшить чувствительность мышц и достичь комфортного мышечного тонуса.

Ни для кого не секрет, что Бекинсейл выглядит гораздо моложе своих лет. Об этом на личной страничке в микроблоге актрисы не раз писали ее верные почитатели. Знаменитость тщательно следит за своим весом и состоянием кожи, интересуясь всеми последними новинками бьюти-индустрии.

Ранее в СМИ писали о том, что британская актриса закрутила роман с мужчиной младше себя на двадцать лет. Напомним, что у Кейт есть дочь Лили Мо Шин, девочка появилась на свет в 1999 году. Сама Бекинсейл крайне редко комментирует личную жизнь.