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«Гуляем и смотрим мультики»: Чумаков раскрыл секреты общения с дочерью

12 октябре маленькой Амелии исполнилось два годика.

«Гуляем и смотрим мультики»: Чумаков раскрыл секреты общения с дочерью
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Globallookpress.com)

Юлия Ковальчук впервые стала мамой, когда ей уже исполнилось 34 года. Дочку Амелию экс-солистка группы «Блестящие» родила от шоумена Алексея Чумакова. Несколькими дня ранее, 12 октября, малышка отпраздновала свой день рождения. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro возлюбленный певицы рассказал о том, как он проводит досуг с двухлетней дочерью. По словам артиста, несмотря на плотный гастрольный график, частые концерты и репетиции, он старается делать все для того, чтобы Амелия часто видела его дома. Чумаков не пренебрегает своими отцовскими обязанностями, считая, что ребенок должен чувствовать заботу и любовь как мамы, так и папы.

«Мы много гуляем, смотрим мультики, обнимаемся, едим вместе. Бывает, я засыпаю, а Амелия ползает по мне. Раньше старался вместе с Юлей укладывать спать, но сейчас я отвлекаю ее, поэтому теперь это делает только жена», — отметил певец.

Юлия и Алексей души не чают в маленькой дочке (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

По словам Алексея, сразу после концерта он спешит домой к семье, прекрасно понимания, что им близким не хватает его внимания. Певец признался, что ближайшие три недели он будет на гастролях, зато потом возьмет пару недель для отдыха с дочкой и женой. Шоумен не скрывает: он рад тому обстоятельству, что у него есть возможность баловать Амелию, и посвящать ей столько времени, сколько он может.

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«Гуляем и смотрим мультики»: Чумаков раскрыл секреты общения с дочерью
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