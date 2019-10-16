Телеконкурент Малышевой назвал вседозволенность причиной всех болезней

Телеконкурент Елены Малышей — доктор Александр Мясников удивил своим высказыванием. Он назвал причину большинства болезней россиян — это постоянные уступки и вседозволенность. Вместо того, чтобы тренировать свое тело, люди постепенно делают шаг назад прощая себе сегодня и завтра маленькие слабости.

Все это, по мнению медика, похоже на процессы, которые происходят в обществе: люди стали в открытую обсуждать каннибализм, одобрять гей-браки. Выпуск программы «Доктор Мясников» появился на YouTube и активно обсуждается пользователями.

Медик отметил, что в его время детей воспитывали иначе, были четкие нормы, которые служили опорой в обществе.

«Шаг за шагом у нас отнимают какие-то опоры. У нас появились браки среди мужчин, браки среди женщин. Надписи родитель 1 и родитель 2, туалеты для трансгендеров», — отметил ведущий.

Все это он называет агитацией, которая призывает проще относиться к нормам морали и проявлять толерантность.

«Мы ведь каждый день делаем себе компромиссы. Болит спина или толстый живот — это не вчера появилось. Это мы каждый день себе в чем-то уступали», — проводит параллели врач.

Александр Мясников не мог обойти стороной высказывание шведского ученого Магнуса Содерлунда, который призвал есть человеческое мясо. Это, по мнению российского врача, тоже пример очередной уступки, которая приведет к новым болезням и проблемам в обществе.

«Еще мальчишкой я спросил у дяди про каннибализм в блокадном Ленинграде….получил леща. Говорить об этом — унижать память и людей, мы так воспитывались», — уточнил Мясников.

Сегодняшнее поколение все чаще «сдает свои позиции», теряют четкие правила.

Ранее Елена Малышева выступила с критикой предложения шведского ученого есть человеческое мясо. Теледоктор подчеркнула, что «трупы токсичны и опасны», — сообщает телеканал «360».