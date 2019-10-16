ЗВЕЗДЫ

Телеконкурент Малышевой назвал вседозволенность причиной всех болезней

Доктор Мясников посчитал открытое обсуждение каннибализма и одобрение гей-браков - причинами ухудшения здоровья.

Телеконкурент Малышевой назвал вседозволенность причиной всех болезней
Александр Мясников объяснил откуда у человечества взялись основные проблемы со здоровьем ФОТО: кадр с видео

Телеконкурент Елены Малышей — доктор Александр Мясников удивил своим высказыванием. Он назвал причину большинства болезней россиян — это постоянные уступки и вседозволенность. Вместо того, чтобы тренировать свое тело, люди постепенно делают шаг назад прощая себе сегодня и завтра маленькие слабости.

Все это, по мнению медика, похоже на процессы, которые происходят в обществе: люди стали в открытую обсуждать каннибализм, одобрять гей-браки. Выпуск программы «Доктор Мясников» появился на YouTube и активно обсуждается пользователями.

Медик отметил, что в его время детей воспитывали иначе, были четкие нормы, которые служили опорой в обществе.

«Шаг за шагом у нас отнимают какие-то опоры. У нас появились браки среди мужчин, браки среди женщин. Надписи родитель 1 и родитель 2, туалеты для трансгендеров», — отметил ведущий.

Все это он называет агитацией, которая призывает проще относиться к нормам морали и проявлять толерантность.

«Мы ведь каждый день делаем себе компромиссы. Болит спина или толстый живот — это не вчера появилось. Это мы каждый день себе в чем-то уступали», — проводит параллели врач.

Александр Мясников не мог обойти стороной высказывание шведского ученого Магнуса Содерлунда, который призвал есть человеческое мясо. Это, по мнению российского врача, тоже пример очередной уступки, которая приведет к новым болезням и проблемам в обществе.

«Еще мальчишкой я спросил у дяди про каннибализм в блокадном Ленинграде….получил леща. Говорить об этом — унижать память и людей, мы так воспитывались», — уточнил Мясников.

Сегодняшнее поколение все чаще «сдает свои позиции», теряют четкие правила.

Ранее Елена Малышева выступила с критикой предложения шведского ученого есть человеческое мясо. Теледоктор подчеркнула, что «трупы токсичны и опасны», — сообщает телеканал «360».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр МясниковЕлена МалышеваЗдоровье
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Телеконкурент Малышевой назвал вседозволенность причиной всех болезней
Интересно?
Поделись с друзьями: