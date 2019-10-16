ЗВЕЗДЫ

Дочь покойного Хворостовского впервые показала личико сына

Наследница оперного певца - Мария - воспитывает двоих детей.

Дочь покойного Хворостовского впервые показала личико сына
Дмитрий Хворостовский (Фото: Globallookpress.com)

Дочь покойного Дмитрия Хворостовского — Мария — опубликовала на личной страничке в Instagram фото новорожденного сына, впервые показав личико ребенка. Новость о том, что наследница оперного певца во второй раз стала мамой появилась в прессе месяц назад. Девушка не афишировала свое интересное положение, до последнего скрывая беременность.

О том, что Мария и ее возлюбленный ждут прибавления в семействе стало известно всего за пару недель со самих родов, которые, к слову, проходили дома. Рядом с супругой все это время неотлучно находился ее избранник Фелипе. Мужчина захотел присутствовать при появлении сына на свет.

Вместе с семьей Мария живет в Лондоне. У наследницы покойного Хворостовского есть годовалая дочь Ария, а новорожденного сынишку супруги назвали Лео. Ни для кого не секрет, что дочь Дмитрия вышла замуж за своего возлюбленного только в этом году, несмотря на продолжительные отношения и рождение первенца.

Мария Хворостовская с сыном на руках (Фото: Instagram.com/mariahvo)

На церемонии присутствовала и вдова Хворостовского — Флоранс Илли. Мария поддерживает теплые отношения с семьей оперного певца. В браке с оперной дивой у ныне покойного Дмитрия родилось еще двое детей: сын Макс и дочка Нина.

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Дочь покойного Хворостовского впервые показала личико сына
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