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Крутой рассказал, почему его мать после смерти отца не вышла замуж

Светлана Семеновна много лет живет одна.

Крутой рассказал, почему его мать после смерти отца не вышла замуж
Крутой рассказал о своей маме/globallookpress.com

Композитор Игорь Крутой объяснил, почему его мать Светлана Семеновна много лет живет одна. Дело в том, что отец звезды скончался, когда ему было всего 26 лет. Папе Игоря Крутого тогда было 53. Мать после этого своего счастья так и не нашла.

Игорь Крутой. Фото
Крутой рассказал о своей матери/globallookpress.com

Как сказал Игорь Крутой, он присматривал мужчину для своей мамы. Обещал обеспечить, как он выразился, «квартирой, машиной и приданым». Также он подшучивал над родительницей и говорил ей долгие годы, что она будет богатой невестой. Как сказал композитор, отношения у женщины с мужчинами не клеились.

«Но не сложилось. Так получилось, что папа был ее первым и последним мужчиной», — заявил Игорь Крутой.

Как сказал известный продюсер и композитор, он очень жалеет, что его отец не дождался рождения внуков. При этом и самому Игорю Крутому в первые годы после смерти папы было очень непросто – денег не было. Успех к нему пришел только спустя семь лет после смерти родителя, когда на эстраде выстрелила композиция Александра Серова «Мадонна». Музыку к ней как раз написал Игорь Крутой, сообщает портал wday.ru.

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Александр СеровИгорь КрутойСветлана Крутая
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Крутой рассказал, почему его мать после смерти отца не вышла замуж
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