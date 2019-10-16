Диета закончилась в «скорой»: звезда «ИП Пирогова» рассказала о своем похудении

Ксения Теплова успевает совмещать работу с ролью мамы, не попадает на регулярные тренировки и обожает патчи, которые хранит дома в холодильнике.

Звезда сериала «ИП Пирогова» на личном опыте убедилась, что путь к стройности лежит через серьезную работу. Ксения Теплова выработала свои правильные пищевые привычки и систему ухода за кожей, которые помогают ей оставаться в отличной форме.

Девушка признается, что следить за весом — это часть ее профессии, так как от фигуры зависит карьера. В таком жестком ритме она живет с четырех лет, когда родители отдали ее на танцы. А вот во время студенчества у Ксении появился лишний вес, но килограммы удалось победить. Теперь же она тщательно следит за каждый кусочком, который отправляет в рот и старается привить данную привычку своей дочери Маше.

«Хочется чтобы она не запускала себя, чем бы не занималась в жизни. Я ограничиваю ее в фаст-фуде, слежу за количеством сладостей и у нас не приняты ночные посиделки с чаем и конфетами», — делится актриса.

Ксения не только приобретает хорошие привычки, но и борется с плохими. Недавно она бросила курить и теперь старается не сорваться. Признается, что постоянно хочется есть, это доставляет определенные сложности.

«Я пришла к выводу, что есть можно почти все, главное контролировать порции и ложиться спать полуголодной. На ужин можно съесть овощи или салат», — рассуждает актриса.

Что касается диет, то в жизни Ксении был случай, когда после экстремального похудания ее увезли на скорой помощи. Тогда девушка села на яблочную диету и хотела сбросить лишний вес перед поступлением в институт.

«Две недели я ела только яблоки, а потом меня увезли в больницу с кишечными коликами. Было очень страшно, но все обошлось. Теперь к любым диетам я отношусь насторожено. Если съедаю гамбургер, то следующий подобный эксперимент не раньше, чем через месяц», — признается 7days.ru Теплова.

А вот на посещение тренажерного зала у Ксении времени нет, удается поплавать в бассейне в те дни, когда дочка ходит на плавание. Похожая история и с косметологом, на визиты к специалисту тоже проблематично выкроить пару часов, поэтому девушка ухаживает за собой дома, делает маски, любит патчи под глаза. Их она хранит в холодильнике и уверяет, что эффект почти мгновенный, пишет сайт Dni.ru.