Кучера определил, на кого похожа дочь 48-летней Кудрявцевой

Ведущий программы «Звезды сошлись» прокомментировал свежий снимок годовалой Маши, который ее мама разместила на личной страничке в Instagram.

На личной страничке в Instagram соведущая Оскара Кучеры в программе «Звезды сошлись» на НТВ — 48-летняя Лера Кудрявцева опубликовала свежий снимок своей годовалой дочки Машеньки. В кадре девочка улыбается своей маме, позируя во время совместной прогулки. По словам телеведущей, их с Игорем наследница обычно делает серьезное личико, как только они берут в руки фотокамеру. Однако на этот раз звездной мамочке все-таки удалось запечатлеть улыбку крохи.

В комментариях под публикацией близкий друг Леры Кудрявцевой — Оскар Кучера подметил, кого внешне ему напоминает годовалая Маша.

«Как же на мамулю твою похожа!» — отметил шоумен.

Однако одна из поклонниц Леры под ником @saulesekpaeva решила поспорить с Кучерой, заявив, что наследница Кудрявцевой маленькая копия хоккеиста Игоря Макарова.

«Оскар, какая мамуля?? Там отец под копирку! Ну одно лицо просто!» — заявила подписчица телеведущей.

К слову, снимок Машеньки не оставила без внимания и ведущая информационной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева. Она сделала комплимент маленькой дочке Кудрявцевой.