Выглядит как Хюррем: 36-летняя Узерли вернула естественный облик

Ранее в прессе писали о том, что турецкая актриса увеличила объём губ с помощью силикона.

Издания светских хроник не раз критиковали 36-летнюю Мерьем Узерли за ее увлечение косметическими процедурами. Ранее журналисты писали о том, что турецкая актриса кардинально изменила имидж, увеличив объём и без того пухлых губ с помощью силикона. Кроме того, репортеры утверждали, что партнерша Халита Эргенча из сериала «Великолепный век» сделала татуаж бровей, получила новые скулы благодаря использованию филлеров и якобы подправила форму носа.

Подобное преображение привлекло внимание и верных почитателей знаменитости. Как еще в сентябре писала «Комсомольская правда», ссылаясь на комментарии подписчиков Мерьем на ее личной страничке в Instagram, фанаты советовали звезде «Великолепного века» вернуть прежнюю Хюррем, отказавшись от силикона и ботокса.

В микроблоге Узерли опубликовала новое селфи, представ в кадре без макияжа. На лице актрисы не осталось и следа последствий чрезмерного увлечения косметическими процедурами. Судя по всему, Мерьем все-таки прислушалась к мнению поклонников, теперь форма ее губ выглядит вполне естественно, так словно актриса не использовала силикон. Тоже можно сказать и о ее скулах.

Стоит подметить, что в последнее время Узерли стала больше интересоваться своей фигурой. Теперь партнерша Халита Эргенча по сериалу «Великолепный век» старается следить за рационом и дневным меню ради поддержания стройности.