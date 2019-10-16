ЗВЕЗДЫ

Стас Пьеха объяснил свою привязанность к соцсетям

Артист дал большое интервью, в котором рассказал о своем подходе к здоровому образу жизни и отношении к интернету.

Стас Пьеха объяснил свою привязанность к соцсетям
Стас Пьеха. Фото: Олег Золото/КП

В интервью певец поделился своим взглядом на здоровый образ жизни. По его словам, секс, спорт и еда повышают уровень гормонов. То же Стас говорит и о сильных эмоциях. При этом Пьеха считает, что не стоит злоупотреблять ими, потому что потом бывает «эмоциональное похмелье». 

Еще одним важным фактором для себя Стас считает сон. Он признается, что всегда должен выкроить хотя бы восемь часов для отдыха. При этом у него случаются проблемы со здоровьем. Например, артист страдает от аллергии на цветение. Однажды она была настолько сильна, что ему пришлось принимать гормональные препараты, чтобы иметь возможность петь. 

Певец сетует на пагубную привычку проводить много времени в социальных сетях. Он признается, что может потратить несколько часов, просто листая страницы в Instagram. При этом он отдает отчет в том, что это не является отражением реальной жизни людей. Тем не менее, социальные сети артист называет своим оружием. «Это мое оружие, чтобы уйти от каких-то чувств», — говорит он.

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Instagramзвездные интервьюИнтервьюСоциальные сетиСтас Пьеха
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Стас Пьеха объяснил свою привязанность к соцсетям
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