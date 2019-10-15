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«Это глобальная ошибка»: Анна Старшенбаум вывела собственную формулу успеха

Актриса дала откровенное интервью изданию «7 дней», в котором рассказала, зачем отдала два года своей жизни другому человеку.

«Это глобальная ошибка»: Анна Старшенбаум вывела собственную формулу успеха
Анна Старшенбаум. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Актриса Анна Старшенбаум рассказала изданию о том, что сделала выводы из собственного неправильного поведения в отношениях. Она объяснила, что в течение двух лет слишком много внимания уделяла другому человеку, практически забыв о себе. «Это глобальная ошибка», — говорит Старшенбаум и добавляет, что на первом месте должна быть самореализация. По ее словам, в таком случае успех приходит и в другие сферы жизни. 

Актриса добавляет, что сейчас она осторожнее смотрит на отношения с мужчинами. Она признается, что не перестала верить мужчинам. Однако при этом теперь она не готова открываться человеку, в котором не уверена. Тем не менее, она надеется встретить мужчину, с котором построит гармоничные отношения. 

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«Это глобальная ошибка»: Анна Старшенбаум вывела собственную формулу успеха
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