«Это глобальная ошибка»: Анна Старшенбаум вывела собственную формулу успеха

Актриса дала откровенное интервью изданию «7 дней», в котором рассказала, зачем отдала два года своей жизни другому человеку.

Актриса Анна Старшенбаум рассказала изданию о том, что сделала выводы из собственного неправильного поведения в отношениях. Она объяснила, что в течение двух лет слишком много внимания уделяла другому человеку, практически забыв о себе. «Это глобальная ошибка», — говорит Старшенбаум и добавляет, что на первом месте должна быть самореализация. По ее словам, в таком случае успех приходит и в другие сферы жизни.

Актриса добавляет, что сейчас она осторожнее смотрит на отношения с мужчинами. Она признается, что не перестала верить мужчинам. Однако при этом теперь она не готова открываться человеку, в котором не уверена. Тем не менее, она надеется встретить мужчину, с котором построит гармоничные отношения.