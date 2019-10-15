ЗВЕЗДЫ

Марго Робби и Николь Кидман выбрали стиль total black для премии ELLE Women

В Лос-Анджелесе наградили женщин, об успехах которых говорили в этом году в Голливуде.

Марго Робби и Николь Кидман выбрали стиль total black для премии ELLE Women
Instagram: @elleusa

В Лос-Анджелесе 14 октября провели ежегодную церемонию вручения премии Elle Women in Hollywood. Наград в этом году удостоились Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, Натали Портман и Зендая.

Мероприятие было организовано в отеле Беверли-Хиллз Four Seasons. Присутствовало много популярных звёзд. Также по ковровой дорожке прошлись такие известные актрисы, как Марго Робби, Шарлиз Терон, Никки Рид, Джамила Джамил и другие.

Девушки прибыли на церемонию в изящных платьях и костюмах. Самыми актуальными образами оказались наряды в стиле total black.

Натали Портман предстала в роскошном чёрном платье Dior с открытым верхом, Марго Робби в платье в пол от Ralph Lauren. Николь Кидман отдала предпочтение длинному платье-пиджак, а вот Шарлиз Терон выбрала дерзкую косуху в колорите с ярко-синей юбкой. Шикарный серебряный костюм от Питера Ду продемонстрировала молодая актриса Зендая.

Зендая на премии Elle Women
Николь Кидман на премии Elle Women
Марго Робби на премии Elle Women
Шарлиз Терон на премии Elle Women
Натали Портман и Бенжамен Мильпье на премии Elle Women

Рассмотреть наряды всех звёзд можно будет в новом выпуске Elle.

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Марго Робби и Николь Кидман выбрали стиль total black для премии ELLE Women
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