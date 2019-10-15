Марго Робби и Николь Кидман выбрали стиль total black для премии ELLE Women

В Лос-Анджелесе наградили женщин, об успехах которых говорили в этом году в Голливуде.

В Лос-Анджелесе 14 октября провели ежегодную церемонию вручения премии Elle Women in Hollywood. Наград в этом году удостоились Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, Натали Портман и Зендая.

Мероприятие было организовано в отеле Беверли-Хиллз Four Seasons. Присутствовало много популярных звёзд. Также по ковровой дорожке прошлись такие известные актрисы, как Марго Робби, Шарлиз Терон, Никки Рид, Джамила Джамил и другие.

Девушки прибыли на церемонию в изящных платьях и костюмах. Самыми актуальными образами оказались наряды в стиле total black.

Натали Портман предстала в роскошном чёрном платье Dior с открытым верхом, Марго Робби в платье в пол от Ralph Lauren. Николь Кидман отдала предпочтение длинному платье-пиджак, а вот Шарлиз Терон выбрала дерзкую косуху в колорите с ярко-синей юбкой. Шикарный серебряный костюм от Питера Ду продемонстрировала молодая актриса Зендая.

Рассмотреть наряды всех звёзд можно будет в новом выпуске Elle.