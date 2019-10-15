ЗВЕЗДЫ

Британский дизайнер рассказал о невероятной практичности королевы Елизаветы II

Дэвид Сассун вспомнил события, которые проихошли 1960-м году.

Британский дизайнер рассказал о невероятной практичности королевы Елизаветы II
Елизавета II интересуется даже тонкостями стирки вещей ФОТО: Global Look Press

О бережливости Елизаветы II известно во всем мире. Королева по двадцать лет использует одни простыни, экономит на отоплении, предпочитает только энергосберегающие лампочки и ездит в отпуск на общественном транспорте.

Еще одно подтверждение практичности Ее Величества выдал дизайнер одежды Дэвид Сассун. Он поделился историей, которая произошла в 1960-м году и свидетельствует о бережливости Елизаветы II. 

В то время Сассун был совсем молодым специалистом и только закончил обучение в Королевском художественном колледже.  Для него стало большой честью получить приглашение во дворец, чтобы  сшить платье подружки невесты для восьмилетней Анны, дочери Елизаветы II.

Наряд готовили к празднованию свадьбы принцессы Маргарет и даже мельчайшие детали были важны накануне торжества. Во время примерки наряда в комнату вошла королева и придирчиво рассмотрела платье дочери.

Она задала единственный вопрос: «Можно ли него стирать?»,-  делится воспоминаниями Дэвид Сассун.

И, конечно же, вряд ли королева стала бы сама заниматься стиркой, но сам факт ее пристального внимания к бытовым мелочам делает ей честь.

Кстати, у себя в Балморале она сама моет посуду, сообщает сайт Радио КП.

Ранее внучка Елизаветы II принцесса Евгения поздравила с годовщиной свадьбы своего супруга — бизнесмена Джексона Бруксбэнкома, сообщает 5-tv.ru.

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Королева Елизавета II
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Британский дизайнер рассказал о невероятной практичности королевы Елизаветы II
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