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«Таких случаев один на миллион»: Юрий Гальцев раскрыл тайну своего рождения

Юморист стал героем передачи «Квартирник НТВ у Маргулиса» и объяснил, почему его зовут Юрием и как он написал первую песню.

«Таких случаев один на миллион»: Юрий Гальцев раскрыл тайну своего рождения
Юрий Гальцев. Фото: Александр Глуз/КП

Руководитель Санкт-Петербургского Театра эстрады стал очередной звездой одного из любимых шоу россиян — «Квартирника НТВ у Маргулиса». Бессменный ведущий Евгений Маргулис признался, что очень любит Гальцева как музыканта. Он рассказал, что они познакомились еще в 80-х, однако впервые оказались в такой обстановке, где можно вместе сыграть и спеть. 

Юрий рассказал, почему он получил от родителей именно такое имя. Будущий артист родился 12 апреля 1961 года — именно в тот день, когда Юрий Гагарин полетел в космос. По его словам, в палату к его маме пришла врач и объявила, что, согласно разнарядке, ребенка необходимо назвать именно Юрием. Женщина была настолько обессилена, что согласилась. Гальцев также поведал, что родился он с весом 5 килограммов, а беременность матери длилась аж 10 месяцев. «Таких случаев один на миллион!» — гордится артист. 

Кстати, знаменитый тезка Юрий Гагарин стал настоящим ориентиром для Гальцева — он мечтал стать космонавтом. Однако мечте не суждено было сбыться из-за особенностей строения гортани артиста.

Что касается музыки, то, по словам Гальцева, первую песню он написал еще в 12–13 лет. В программе Маргулиса он исполнил знаменитые «Ух-ты, мы вышли из бухты», «По улице Перовской, иду я с папироской», а также композиции на стихи Саши Черного. Программа выйдет в эфир на канале НТВ в ноябре. 

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"Квартирник у Маргулиса"Евгений МаргулисНТВЮрий ГагаринЮрий Гальцев
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«Таких случаев один на миллион»: Юрий Гальцев раскрыл тайну своего рождения
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