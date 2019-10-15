ЗВЕЗДЫ

Седокова воссоединилась с дочерью Моникой ради отпуска в Дубае

Из-за отца девочки певица не может публиковать снимки с малышкой, но звезда рассказала, как они отдыхают.

Седокова воссоединилась с дочерью Моникой ради отпуска в Дубае
Анна Седокова. фото: globallookpress.com

Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин. Ее младшему сыну Гектору два года. Имя отца мальчика певица до сих пор хранит в секрете. Этим летом артистка старалась все свободно время уделять наследникам, а ее средняя дочь Моник, часто вынуждена проводить время вдали от матери в США, так как этого требует живущий там отец малышки Максим Чернявский. Он также через суд запретил звезде публиковать снимки с девочкой.

Однако Анна решила наверстать упущенное. Недавно она отправилась отдыхать в Эмираты вместе с подросшей дочкой. Певица вместе с наследницей начинает день со спорта, потом они гуляют, делают покупки и отправляются загорать на пляж. «Информации никакой нет, фоток особо тоже, но зато счастья миллион и обнимашек на 100 лет вперед», — поведала Седокова. Позже она сделала фото на побережье в белом купальнике с красным узором, продемонстрировав подтянутую фигуру.

«Такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: „Мама, ты у меня такая красивая“. И заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но наверное что-то сделала хорошее. Наверное, мы все рождаемся с разной степенью чувствительности и тактильности», — поделилась певица.

К слову, компанию ей на отдыхе составляет Ида Галич, которая готовится стать мамой, и ее муж Алан Басиев. Скучать артистке не когда, так как она дорожит каждой минутой, проведенной с дочкой. К слову, личная жизнь Анны налаживается. Недавно она перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой. Правда мужчина пока еще официально не развелся со своей супругой.

А вам нравится эта певица?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СедоковаАнна Седокова фотоЗвездные детиМоника
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Седокова воссоединилась с дочерью Моникой ради отпуска в Дубае
Интересно?
Поделись с друзьями: