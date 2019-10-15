Седокова воссоединилась с дочерью Моникой ради отпуска в Дубае

Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин. Ее младшему сыну Гектору два года. Имя отца мальчика певица до сих пор хранит в секрете. Этим летом артистка старалась все свободно время уделять наследникам, а ее средняя дочь Моник, часто вынуждена проводить время вдали от матери в США, так как этого требует живущий там отец малышки Максим Чернявский. Он также через суд запретил звезде публиковать снимки с девочкой.

Однако Анна решила наверстать упущенное. Недавно она отправилась отдыхать в Эмираты вместе с подросшей дочкой. Певица вместе с наследницей начинает день со спорта, потом они гуляют, делают покупки и отправляются загорать на пляж. «Информации никакой нет, фоток особо тоже, но зато счастья миллион и обнимашек на 100 лет вперед», — поведала Седокова. Позже она сделала фото на побережье в белом купальнике с красным узором, продемонстрировав подтянутую фигуру.

«Такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: „Мама, ты у меня такая красивая“. И заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но наверное что-то сделала хорошее. Наверное, мы все рождаемся с разной степенью чувствительности и тактильности», — поделилась певица.

К слову, компанию ей на отдыхе составляет Ида Галич, которая готовится стать мамой, и ее муж Алан Басиев. Скучать артистке не когда, так как она дорожит каждой минутой, проведенной с дочкой. К слову, личная жизнь Анны налаживается. Недавно она перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой. Правда мужчина пока еще официально не развелся со своей супругой.

А вам нравится эта певица?