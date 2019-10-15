«Любим миллионами»: Кудрявцева, Семенович и другие поздравили Баскова

Артист отпраздновал свое 43-летие вдали от родины.

15 октября поздравления принимает «Золотой голос России» Николай Басков. К слову, о 43-летии народного артиста России не забыла и супруга Иосифа Пригожина — Валерия. Она присоединилась к пожеланиям Леры Кудрявцевой, Филиппа Киркорова, Анны Семенович, Игоря Николаева, Зары и многих других. Сам певец лично поблагодарил коллег по творческой сцене и близких друзей за теплые слова, отметив, что ему невероятно повезло с окружением.

«Коля, дружище, с днем рождения тебя! Пусть к тебе стократно возвращается тепло, которое ты даришь знакомым и незнакомым тебе людям», — отметил супруг Юлии Проскуряковой, обратившись к имениннику в день его рождения.

больше по теме Валерия поблагодарила 43-летнего Баскова за многолетнюю дружбу Супруга Иосифа Пригожина опубликовала в Instagram совместный кадр с именинником.

«Ты безумно добрый, заботливый и умный человек. Ты очень талантлив, в тебе есть свет, который многих людей делает счастливыми», — вторит Николаеву экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.

Сам певец признался, что не будет отмечать свое 43-летие, устраивая пышное торжество для друзей. Этот день Николай решил провести спокойно, без громких тостов и фуршетов в ресторане.

«Мой потрясающий непревзойденный Николай! Я желаю тебе огромного счастья, которого ты, как никто заслуживаешь!! Низкий поклон твоей прекрасной маме — Елене Николаевне», — добавила Зара.