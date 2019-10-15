Бывшая солистка «Ранеток» вышла на нудистский пляж и почувствовала свободу

Бывшая участница девичьей поп-рок-группы «Ранетки», а также актриса одноименного телесериала Елена Третьякова во время своего отдыха впервые для себя решилась выйти на нудистский пляж. О своем опыте 30-летняя девушка рассказала в Instagram.

Она написала, что любит выходить из зоны комфорта и пробовать все новое. Но пляжи для людей, не стесняющихся наготы, никогда ее не смущали и не казались привлекательными. Утром, 15 октября, она решилась на этот шаг и назвала данный опыт потрясающим.

«Вначале ощущения были странными. Вот ты стоишь, абсолютно нагой, на протяжении пляжа расположились несколько десятков людей. Все в значительном отдалении друг от друга, не нарушают личное пространство. Вначале нервно оглядываешься, но никто на тебя не смотрит, ты и твоё тело никого здесь не интересуют. А потом выдыхаешь, расслабляешься и чувствуешь свободу», — поделилась эмоциями молодая артистка.

Напомним, группа «Ранетки» существовала с 2005 по 2013 годы и даже выступила на разогреве у певицы Бритни Спирс. Лена была в коллективе бас-гитаристкой, потом еще пару лет продолжала музыкальную карьеру в качестве сольной певицы. Сейчас она видеоблогер, преподает йогу и психологию.

А вы когда-нибудь выходили на нудистский пляж?