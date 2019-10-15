Дана Борисова в купальнике терракотового цвета позировала на побережье в Крыму

Прошло уже два года с момента, как Дана Борисова побывала в Таиланде, где лечилась от наркотической зависимости. Тогда вся страна переживала за телеведущую, но благодаря стараниям Андрея Малахова и других друзей девушки, которые вовремя забили тревогу, она смогла излечиться. Теперь знаменитость готовится к премьере нового проекта, ведущей которого она стала. А перед этим звезда отправилась в Крым, чтобы успеть отдохнуть.

По словам самой Даны, она стесняется публиковать снимки в купальнике. Дело в том, что недавно телеведущая поправилась, но она не стала толстой, а лишь избавилась от болезненной худобы. В свое время девушка располнела из-за приема антидепрессантов, но теперь ее вес вернулся к отметке 51, 7 килограмма. Похоже, что теплые слова поклонников вдохновили Борисову, поэтому она устроила целую фотосессию на побережье.

Телеведущая предстала в закрытом терракотовом купальнике и голубых солнцезащитных очках. Волосы она собрала в небрежный пучок. Наряд подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги знаменитости. Поклонникам понравился ее пляжный образ. «Дана, настолько скромна и сдержана в своем стиле, что даже в купальнике показала себя очень достойно», «Напрасно стеснялась. Очень красиво», «Хороша собой, так держать. Прекрасна», — отозвались пользователи Сети.

К слову, свой отпуск Борисова проводит не одна, а в компании мамы. Накануне, 14 октября, ее родительница отпраздновала юбилей. «В нашей семье праздник, у мамочки Екатерины Ивановны юбилей, 65 лет! Спасибо, что ты есть у нас, дорогая, спокойных, стабильных и радостных дней и моментов тебе», — поздравила женщину Дана. Она, к слову, продлила свой отдых на один день, чтобы насладить теплой погодой.

А вам нравится фигура знаменитости?