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Удалившая родинку Нюша предупредила подписчиков об опасности

Певица попросила подписчиков не спешить с хирургическими вмешательствами.

Удалившая родинку Нюша предупредила подписчиков об опасности
Нюша/Фото: https://www.instagram.com/p/B2oWrYihFqN/

Недавно удалившая свою фирменную родинку на лице Нюша предупредила подписчиков об опасности. Судя по всему, поклонники певицы вдохновились смелостью девушки и тоже стали задумываться о хирургическом вмешательстве. Певица же поспешила остановить их и призвать к ответственности. Анна отметила, что ей поступило много вопросов о данной процедуре. Несмотря на то, что сейчас девушки стремятся полностью переделать свой внешний вид, ударяться в крайности небезопасно, предупреждает Нюша.

«Уже считается нормой обращаться к врачам-косметологам. Но я очень хочу донести свои мысли, касаемо любых вмешательств в организм: консультация у врача – обязательна! И лучше у трех врачей минимум», — акцентировала внимание она.

Певица отметила, что врачи, к которым стоит обращаться, должны быть проверенными, иметь реальные рекомендации и пациентов, с которыми можно пообщаться.

«В общем, ребят, никому не рекомендую бежать и сразу что-то удалять себе без похода к врачу. Благоразумия и уверенности, подкрепленной словами специалиста, вам в этом вопросе», — подчеркнула она.

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Удалившая родинку Нюша предупредила подписчиков об опасности
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