«До сих пор люблю женский пол»: Костюшкин поделился секретом молодости

48-летний певец Стас Костюшкин похвастался мощной фигурой в Instagram. Артист выложил фотографию в растянутой желтой майке, которая почти не скрывает его мускулов и широких плеч. Своим торсом бывший солист «Чай вдвоем» может потягаться даже с самым высокооплачиваемым актером Голливуда Дуэйном Джонсоном, который сделал себе карьеру сначала в рестлинге, потом в кино.

«Ну ведь хорош, шельма, — пишет о себе Станислав. — А все почему? Молод, свеж, пою добрые песни, до сих пор люблю женский пол».

Известно, что с самого детства Костюшкин разрывался между спортом и сценой. С 14 лет он стал ходить на секцию дзюдо, при этом посещал театральный кружок. Позже он поступил в музыкальное училище, а затем в консерваторию. Далее началась его карьера певца, но о здоровом теле артист не забывал. Сейчас он не пьёт и не курит, занимается боксом. В свежем посте мужчина отметил, что спорт есть молодость.

Кстати, недавно исполнитель открыл в себе новый талант — самоиронию. Он сочинил стих про свое музыкальное творчество, в котором сравнил свои песни с навозом.

Вы тоже считаете, что Стас находится в отличной форме?