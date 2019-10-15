Филипп Киркоров решил избавиться от лишних килограммов и нанял тренера

Артист занимается в тренажёрном зале и делится видео с тренировок с подписчиками.

Артист основательно занялся спортом. Он регулярно посещает тренажерный зал и выкладывает видео с занятий в сторис личного блога социальной сети Instagram.

Даже во время своего Осеннего Гастрольного Тура 2019 Филипп не прерывает тренировки и ведет здоровый образ жизни.

«Спортивное начало положено. Теперь и Филипп Киркоров в моей команде и на спорте. Вперед к результатам» — опубликовал на своей странице персональный тренер Вячеслав Дайчев.



В комментариях пользователи поддержали инициативу Филиппа. Поклонники пожелали сил и терпения в начинаниях.

«Молодец. Теперь за здоровье можно не переживать», «Так держать и не сдаваться» — поддерживают подписчики в новых начинаниях народного артиста.

Ранее Филипп Киркоров уже посещал спортзал, усердно занимался и каждый день выкладывал фото. Ему даже удалось сбросить целых двадцать килограммов. Так вместе с балетом певец готовился к выступлению со своим шоу «Я». Правда, это было несколько лет назад и с тех пор артист признавался, что позабыл о зале.