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Филипп Киркоров решил избавиться от лишних килограммов и нанял тренера

Артист занимается в тренажёрном зале и делится видео с тренировок с подписчиками.

Филипп Киркоров решил избавиться от лишних килограммов и нанял тренера
Филипп Киркоров в тренажёрном зале. Instagram: @veacheslav_daichev

Артист основательно занялся спортом. Он регулярно посещает тренажерный зал и выкладывает видео с занятий в сторис личного блога социальной сети Instagram.

Даже во время своего Осеннего Гастрольного Тура 2019 Филипп не прерывает тренировки и ведет здоровый образ жизни.

«Спортивное начало положено. Теперь и Филипп Киркоров в моей команде и на спорте. Вперед к результатам» — опубликовал на своей странице персональный тренер Вячеслав Дайчев.

В комментариях пользователи поддержали инициативу Филиппа. Поклонники пожелали сил и терпения в начинаниях.

«Молодец. Теперь за здоровье можно не переживать», «Так держать и не сдаваться» — поддерживают подписчики в новых начинаниях народного артиста.

Ранее Филипп Киркоров уже посещал спортзал, усердно занимался и каждый день выкладывал фото. Ему даже удалось сбросить целых двадцать килограммов. Так вместе с балетом певец готовился к выступлению со своим шоу «Я». Правда, это было несколько лет назад и с тех пор артист признавался, что позабыл о зале. 

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спорт звездспорт и похудениеФилипп Киркоров
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Филипп Киркоров решил избавиться от лишних килограммов и нанял тренера
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