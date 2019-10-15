Анфиса Чехова поразила подписчиков еще одним талантом

Анфиса Чехова подтверждает фразу о том, что талантливый человек талантлив во всем. Она не только прекрасно работает в кадре, но еще и умеет красиво рифмовать слова. В начале этого года она даже выпустила книгу стихов.

«Километры, что нас разделяют, Как ноты: до, ре,ми, фа, соль. И Ницше прав: Что нас не убивает… То делает сильнее», — так начинается новое произведение Чеховой. Философские стихи Анфиса проиллюстрировала рисунком художницы Лары Гендельман.

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Именно это изображение сопровождает стихотворение в книге Чеховой. Сама она признается, что рисунок напоминает ей любимый мультфильм «Летучий корабль».