ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова поразила подписчиков еще одним талантом

Телеведущая пишет стихи.

Анфиса Чехова поразила подписчиков еще одним талантом
Анфиса Чехова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Анфиса Чехова подтверждает фразу о том, что талантливый человек талантлив во всем. Она не только прекрасно работает в кадре, но еще и умеет красиво рифмовать слова. В начале этого года она даже выпустила книгу стихов. 

«Километры, что нас разделяют, Как ноты: до, ре,ми, фа, соль. И Ницше прав: Что нас не убивает… То делает сильнее», — так начинается новое произведение Чеховой. Философские стихи Анфиса проиллюстрировала рисунком художницы Лары Гендельман.

Именно это изображение сопровождает стихотворение в книге Чеховой. Сама она признается, что рисунок напоминает ей любимый мультфильм «Летучий корабль». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса Чеховакнигамультфильмыновое стихотворениерисунокстихи
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анфиса Чехова поразила подписчиков еще одним талантом
Интересно?
Поделись с друзьями: