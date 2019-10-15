«Настоящий человек»: Александр Ревва поспешил поздравить Баскова с днем рождения

Шоумен и певец Александр Ревва поспешил поздравить коллегу по сцене Николая Баскова с днем рождения. 15 октября всенародному любимцу исполняется 43 года. Несмотря на то, что сам именинник сейчас находится в Монте-Карло, он активно принимает от поклонников и друзей звонки и сообщения с признанием в любви. Не смог пройти мимо столь важного дня и шоумен.

На личной станице в Instagram Александр разместил душевное и теплое фото с улыбчивым Николаем и пожелал певцу, чтобы у него и его семьи всегда было счастье.

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«Дорогой мой Друг, Коля!!! Солнечный, талантливый, внимательный, а главное настоящий человек!!! С днем рождения!!! Пусть у тебя и твоих близких будет всегда все хорошо», — оставил он послание имениннику.

Подписчики Реввы поспешили присоединиться к словам своего кумира. Они также желают Баскову творческих свершений, достижения всех целей и еще большего успеха. «Будьте сами собой», — просят они Баскова.