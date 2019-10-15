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Мамина радость: у восьмимесячного сына Лопыревой прорезался первый зуб

Об этом возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова рассказала подписчикам на личной страничке в Instagram.

Мамина радость: у восьмимесячного сына Лопыревой прорезался первый зуб
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева решила поделиться с верными почитателями радостным событием. На личной страничке в Instagram возлюбленная Игоря Булатова рассказала о том, что у восьмимесячного Марка Лео прорезался первый зубик. В честь этого звездная мамочка подарила малышу серебряную ложку. Ранее модель говорила о том, что она сама вскармливала первенца, отказавшись от искусственных смесей для грудничков. Не так давно Виктория добавил в рацион сына овощной прикорм.

Стоит отметить, что не только Лопырева делится с поклонниками свежими новостями о маленьком сынишке. Так, в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Сергей Лазарев признался, что уже дважды столкнулся с детскими капризами на фоне прорезающихся зубов. Артист сам воспитывает пятилетнего сына Никиту и годовалую дочку Анну. По словам певца, за советом к нему обращался и новоиспеченный отец Влад Топалов. В декабре у артиста родился сын Михаил. Первенца ему подарила Регина Тодоренко.

К слову, сама Кудрявцева также не понаслышке знает, что такое первый зубик и бессонные ночи. Вместе с хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая растит дочку Марию, кроха появилась на свет в августе 2018 года.

По словам Лопыревой, сейчас все ее мысли занимает маленький сын. Кроме того, модель старается уделять внимание мужу и своей карьере. По словам Виктории, пока они с Игорем не планируют устраивать пышное свадебное торжество, на это у знаменитости просто нет времени. Однако в будущем модель не исключает вероятность того, что они с Булатовым все-таки соберут за одним столом самых близких людей.

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Мамина радость: у восьмимесячного сына Лопыревой прорезался первый зуб
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