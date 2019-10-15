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Дочь Заворотнюк, возможно, придет на ток-шоу Малахова

По некоторым данным, в скором времени Анна Заворотнюк станет героиней «Прямого эфира».

Дочь Заворотнюк, возможно, придет на ток-шоу Малахова
Анна Заворотнюк. фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Полтора месяца в обществе обсуждали ужасающие новости о здоровье Анастасии Заворотнюк. В сентября ситуация накалилась до предела, когда кто-то пустил слух, что актриса находится в коме в критическом состоянии. Потом ей чудом стало лучше, но в Интернете то и дело возникала информация, что артистка парализована и ей осталось жизнь совсем недолго. Лишь 15 октября родственники звезды наконец-то впервые прокомментировали ее состояние.

По словам близких, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностирован рак. Она проходит курс лечения в больнице, но никогда не находилась в коме, в состояние «сопора» или паралича. Информация об этом появилась в аккаунте посвященном Заворотнюк. Ранее ее дочь Анна объявила, что только там будет публиковаться достоверная информация, а также в аккаунте самой актрисы. Но теперь в Интернете появилось сообщение, что страничку ведут вовсе не родственники артистка, а редакторы передачи Андрея Малахова.

По данным телеграм-канала «НеМалахов», сейчас идет подготовка к выпуску ток-шоу «Прямой эфир», где выступит дочка Заворотнюк. Она впервые примет участие в передаче и поведает о болезни матери. Но официальных подтверждений тому пока нет. Но стоит отметить, что ранее она заявляла, что не выступает на передачах, так как ей не нужен хайп.

Многое, что публикуется в аккаунте в поддержку Заворотнюк, Анна размещает и у себя на странице. Но вот слова о состоянии своей мамы она публиковать не стала, а лишь сослалась на пост в «сторис». Это означает, что даже если не она писала пост, то в нем написана правда. Также добавим, что когда дочь актрисы впервые опровергла слухи, что ей предлагали баснословный гонорар  за участие в ток-шоу Малахова, девушка отметила, что дружит с телеведущим и давно знакома с ним. Не исключено, что Андрей уговорил ее прийти в студию.

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Дочь Заворотнюк, возможно, придет на ток-шоу Малахова
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