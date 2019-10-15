ЗВЕЗДЫ

Анна Нахапетова сделала трогательное фото с внуками Веры Глаголевой

Старшая дочь актрисы отпраздновала день рождения.

Анна Нахапетова сделала трогательное фото с внуками Веры Глаголевой
Вера Глаголева. фото: globallookpress.com

Два года прошло с момента, как скончалась Вера Глаголева. Артистка скрывала до последнего, что лечилась от рака. Смерть настигла женщину вскоре после того, как она выдала замуж свою младшую дочь Анастасию Шубскую за хоккеиста Александра Овечкина. Также у актрисы есть еще две дочки — Анна и Мария Нахапетовы. Все они очень близки и часто видятся, хоть Шубская и живет в США. А накануне, 14 октября, старшая наследница Глаголевой отпраздновала день рождения.

К слову, Анна является балериной и актрисой. Она продолжает актерскую династию. Первой ее поздравила сестра Мария. Она поделилась архивным снимком, на котором они запечатлены детьми. Не забыла об имениннице и Анастасия. Она тоже поделилась совместным снимком с Нахапетовой и пожелала ей счастья. Свое 41-летие девушка отпраздновала в компании детей. В соцсети она поделилась трогательным снимком.

фото: instagram.com/anahapetova/

В кадре именинница в черном костюме позирует в ресторане с красивыми пирожными на блюде, в которых воткнуты горящие свечки. Рядом с ней расположилась ее дочка Полина, а также племянники, Кирилл и Мирон. Все они оделись в одной цветовой гамме с виновницей торжества.

«Какой же был волшебный день. Спасибо вам, прекрасные люди, за такое количество чудесных слов, поздравлений, пожеланий и сюрпризов! Я очень, очень счастлива, наполнена положительной энергией и готова идти дальше. А возраст, как говорит мой любимый Роман Виктюк, это бестактность времени и ошибка природы (не могу конечно не согласиться)», — написала Нахапетова.

Поклонники восхитились трогательным снимком и отметили, что внуки Глаголевой заметно подросли. Для полной картины не хватало лишь сына Шубской, Сергея, которому недавно исполнился один год.

А вы храните семейные фото?

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Анастасия ШубскаяАнна НахапетоваВера ГлаголеваЗвездные детиМария Нахапетова
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Анна Нахапетова сделала трогательное фото с внуками Веры Глаголевой
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