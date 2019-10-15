ЗВЕЗДЫ

Ирину Дубцову заподозрили в отношениях с олигархом

Поводом для слухов послужила недавняя поездка певицы на Мальдивы.

Ирину Дубцову заподозрили в отношениях с олигархом
Ирина Дубцова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2lv1mBiRpI/

Певицу и композитора Ирину Дубцову заподозрили в отношениях с очень состоятельным мужчиной. Поводом для пересудов стала недавняя поездка Ирины на Мальдивы – знаменитость вальяжно отдыхала на на берегу бассейна, чем не преминула похвастаться подписчикам. Подписчики Дубцовой предположили, что сама артистка вряд ли смогла бы позволить себе столь дорогую путевку, а значит, в ее жизни появилась новая любовь.

Знакомая с Дубцовой еще со времен «Фабрики звезд» продюсер Олеся Сазыкина высказала мысль о том, что новая пассия Дубцовой – магнат или олигарх. По ее словам, ранее все отношения 37-летней артистки разрушались из-за финансовых вопросов – мол, певицу не устраивал заработок возлюбленных. Сейчас же Дубцова может позволить себе дорогой отдых.

«Сейчас Ира живет в хорошем достатке. Постоянно ездит на свои любимые Мальдивы. Нашла очередного магната. Чтобы она сама платила за такие поездки? Да никогда в жизни! Но едва ли она счастлива. Поэтому и не афиширует личную жизнь», — передает слова продюсера ЭГ.

Отметим, что сама Ирина личную жизнь не комментирует. Лишь недавно она призналась, что влюблена. Это чувство помогает ей сочинять новые песни.

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Ирину Дубцову заподозрили в отношениях с олигархом
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