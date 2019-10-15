ЗВЕЗДЫ

Сафронов о пластике Ротару: «Пусть лучше человек будет старым и морщинистым»

Сама певица предпочитает игнорировать вопросы о многочисленных операциях.

Сафронов о пластике Ротару: «Пусть лучше человек будет старым и морщинистым»
София Ротару (Фото: Globallookpress.com)

63-летний Никас Сафронов выступил с критикой в адрес украинской певицы Софии Ротару. По словам художника, ему не раз доводилась работать с именитыми артистами и музыкантами. А не так давно он писал портрет Арнольда Шварценеггера, значительно омолодив черты его лица на картине. Однако от возможного сотрудничества с 72-летней Софией Михайловной деятель искусства открестился, заявив, что вряд ли смог бы отразить на холсте характер и личностные качества артистки. Никас Степанович не скрывает: Ротару переборщила с пластикой, потеряв тем самым свою изюминку.

«Рисовать ее не смог бы – там с лицом большие проблемы!! Пусть лучше человек будет старым и морщинистым – я все уберу на картине… Но когда я не вижу лица, когда все изменено до неузнаваемости, очень тяжело работать», — приводит «Дни.ру» слова Сафронова.

Художник также уточнил, что ему было бы крайне трудно с помощью красок раскрыть натуру Софии Михайловны, сославшись на то, что знаменитости просто напросто лишаются «своей сущности» в погоне за вечной молодостью.

Стоит отметить, что народная артистка СССР редко делится советами, касающимися ухода за лицом. Не комментирует София Ротару и слухи о своих многочисленных пластических операциях. В отличие от украинской исполнительницы, 36-летняя модель Виктория Лопырева с журналистами более откровенна. Так, девушка призналась, что решилась на ринопластику из-за проблем с носом. По словам возлюбленной Игоря Булатова, эта мера была вынужденной, так как она не могла нормально дышать, и на этом фоне у нее возникали частые головные боли.

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Сафронов о пластике Ротару: «Пусть лучше человек будет старым и морщинистым»
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