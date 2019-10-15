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Двухлетняя дочь Гагариной попала в кадр на видео с поздравлениями

А сын певицы прошел квест в свой день рождения, чтобы получить подарок.

Двухлетняя дочь Гагариной попала в кадр на видео с поздравлениями
Полина Гагарина с сыном Андреем. фото: globallookpress.com/

Полина Гагарина уже пять лет счастлива в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. У пары подрастает дочка Мия. Девочке уже два года, но родители продолжают скрывать ее лицо от глаз общественности. Певица и вовсе почти не публикует фото с ней, но не так давно артистка показала, как разговаривает с наследницей и как ее малышка умеет петь. Также у звезды от первого брака Петром Кисловым есть сын Андрей.

Мальчик живет вместе с мамой. Он также быстро подружился с ее новым мужем. Теперь часто Исхаков берет пасынка с собой на футбольные матчи или прогулки. А 14 октября наследнику певицы исполнилось 12 лет. Гагарина подготовилась к этому событию. Она придумала квест для именинника, чтобы он нашел свой подарок. После школы артистка встретила его с клоунским носом. Андрей прошел на кухню, задул свечку и съел один рол, а затем прочитал записку.

Вторую записку мальчик обнаружил под картиной, там текст уже был на английском языке, но он все понял и отправился к роялю, где сыграл для близких мелодичную композицию. Также именинник померился силами с Дмитрием. После этого он получил свой подарок — новый iPhone. После этого его заключила в объятия сестренка, которая заметно подросла. Мия обняла брата. Ее лицо Гагарина вновь скрыла, но было видно, что у девочки уже пышная шевелюра.

Наследник звезды остался доволен квестом и презентом. Он поблагодарил всех за теплые слова.

«Мы все в шоке! Наш большой мальчик, наша гордость, будь здоров и мечтай смело! Мы всегда рядом! Спасибо, что выбрал нас», — написала Полина.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что у певицы сын растет настоящим красавцем. «Полинаааа! Какой красавец! Я в шоке!», «Ого! Это во сколько Полина родила? Молодая мамочка», «Миюша то какая уже большая! Чудо родители — чудо дети», «Какой взрослый и милаш при этом», «И правда, такой взрослый стал!», — прокомментировали пост подписчики.

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Двухлетняя дочь Гагариной попала в кадр на видео с поздравлениями
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