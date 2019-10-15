Подруга Егора Крида получила награду как режиссер порно

22-летняя актриса и певица Белла Торн получила награду за свою первую режиссерскую работу. Короткометражный фильм «Она и он», который девушка сняла в этом году, оказался порнокартиной. На церемонии Pornhub Awards 2019, прошедшей 11 октября на Бродвее, звезде вручили награду, как лучшему режиссеру.

По задумке Беллы, порноактеры на съемочной площадке показали борьбу за доминирование в постели, однако это не просто секс, а аллегория на аналогичное противостояние в обычной жизни.

Добавим, что сама красавица ранее призналась в своей бисексуальности, однако на публике крутила романы, в основном, с мужчинами. Вначале «прошлась» по молодым актерам, потом по музыкантам. Её ухажерами были такие звезды, как Lil Peep и Мод Сан. А в мае 2019 года стало известно, что она оказывает знаки внимания российскому певцу Егору Криду.

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Как вы думаете, тяжело ли режиссировать порнофильм?