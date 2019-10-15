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Бритни Спирс рассказала, где заряжается жизненной силой

Певица призналась, что восстановиться ей помогает природа.

Бритни Спирс рассказала, где заряжается жизненной силой
Бритни Спирс в нулевых была суперзвездой, а сейчас расплачивается за грехи молодости. Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com

После долгой череды неурядиц в жизни американская поп-звезда Бритни Спирс восстанавливает гармонию и равновесие. Судя по ее странице в Instagram, 37-летняя скандалистка активно занимается спортом, йогой и наслаждается природой на гавайском острове Мауи. Последнему она посвятила отдельный пост.

«Ничто не лечит больше, чем океан. Я всегда чувствую себя такой живой, когда вижу его на Мауи. Он буквально бирюзовый… Это невероятно! Эта фотография не передает того, что я видела, — написала Бритни под своей фотографией на пляже. — В мире, где все уткнулись в мобильные телефоны, мы зациклились на экранах вместо матушки-природы. А ведь она — наше всё».

Напомним, ранее звезда отменила все концерты, запланированные на 2019 год. Этой весной Спирс лежала в психиатрической клинике, и сейчас ей очень нужен отдых. Напомним, в больницу женщину загнали частые срывы, вызванные злоупотребление алкоголем и наркотиками. Ситуацию усугубил развод певицы в 2007 году, после которого у нее отобрали родительские права на двух сыновей, о них сейчас заботится бывший супруг звезды, а сама Бритни вынуждена платить алименты.

А вы ходите общаться с матерью-природой? Куда?

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Бритни Спирс рассказала, где заряжается жизненной силой
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