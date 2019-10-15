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Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка

Илья Древнов заявил, что не является отцом малыша.

Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка
Мария Порошина/Фото: https://www.instagram.com/p/BznDJZoH1z6/

Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной. Напомним, малыш появился на свет в начале 2019 года – в январе. Актриса по-прежнему скрывает отчество сына и, в целом, не торопится делиться подробностями личной жизни. Недавно за нее это сделал экс-супруг Илья Древнов. В передаче «Судьба человека» артист рассказал, что поздравил бывшую супругу с рождением ребенка. Когда же Борис Корчевников прямо задал ему вопрос, является ли мальчик его сыном, Древнов ответил отрицательно и заявил, что его в этом случае поздравлять не с чем.

Отметим, что в браке с Древновым Порошина родила троих дочерей – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Известно, что самый младший мальчик носит имя Андрей, но кто приходится ему отцом, Мария усиленно скрывает. Илья подчеркнул — несмотря на развод, он может свободно видеться с дочками. Древнов выказал уверенность – его дети не страдают от отсутствия внимания мамы и папы, ведь он приезжает к ним каждую неделю.

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Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка
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