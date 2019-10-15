«Клара видела во мне врага»: Рожкова высказалась в адрес Новиковой

Светлана Анатольевна призналась, что вынесла для себя полезный урок, пообщавшись с юмористкой.

54-летняя Светлана Рожкова в недавнем интервью откровенно рассказала о взаимоотношениях с коллегой по сцене — 72-летней Новиковой. По словам артистки «Аншлага», на протяжении десятилетий Клара Борисовна считала себя примой в программе, не ожидая того, что в коллективе появится новенький, не менее талантливый юморист, готовый бороться за свое место под солнцем.

Рожкова не скрывает: ее приход Новикова восприняла настороженно, долго наблюдала за своей «конкуренткой» и даже пыталась ограничить ее артистическую деятельность. Однако в определенный момент Клара Борисовна решила отказаться от подобной тактики, решив, что худой мир лучше доброй ссоры, призналась Светлана.

«Раньше Клара видела во мне врага», — отметила Рожкова в интервью «СтарХит», добавив, что лишь со временем им удалось справиться с существующим между ними недопониманием.

Говоря о взаимоотношениях с юмористкой, Светлана уточнила, что их вряд ли можно было бы назвать подругами, однако никакого конфликта сейчас уже нет. Новикову 54-летняя Рожкова считает актрисой с большой буквы, настоящей звездой и мастером своего дела.

Заслуженная артистка России не сомневается, что их отношения с Кларой Борисовной могли изначально сложиться по другому, если бы та, отнеслась к ней по-матерински. По словам Рожковой, она смогла вынести из всего этого ценный урок — на смену одного поколения приходит новое, таков закон жизни. И этот факт, по мнению артистки, нужно принимать достойно.