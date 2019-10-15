Алексей Воробьев возбудил поклонниц признанием о любви к наготе

Певец Алексей Воробьев рассекретил рецепт хорошего дня. Артист признался, что считает лучшим то время в сутках, когда он может ходить без одежды до середины дня. В личном микроблоге Instagram актер разоткровенничался и поведал, что спать он предпочитает голым. Если же утром кто-то заметит его одетым в классический костюм, значит, Воробьев еще и вовсе не ложился. Иная же примета в исполнении певца звучит так – если утром встретить Алексея без костюма, это верный признак того, что он плохо спал и у него плохой день.

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Пикантные подробности про особенности сна Алексея распалили фантазию его фолловеров. Девушки кокетливо пишут, что были бы не прочь посмотреть на артиста без одежды с утра: «Увидеть утром тебя без костюма уже отличный день». Некоторые отметили, что не ожидали в конце таких откровенностей и приятно удивились. «Очень красив в костюме. Но без него особенно», — активно намекают комментаторы.