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Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

За каждый миллион поклонников в соцсети в спину актрисы вонзили по игле.

Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Сальма Хайек празднует 12 миллионов подписчиков. Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com

Голливудская актриса Сальма Хайек своеобразно отметила новую цифру количества подписчиков в Instagram. 14 октября счетчик на страничке артистки показал круглое число — 12 миллионов. 53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.

«Иглы для здоровья и благополучия, представляющие каждый миллион вас. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. Браво!» — написала Сальма, выложив фотографию голой себя на медицинском столе.

Добавим, что в этом году звезда культовой картины «От заката до рассвета» снимается в новом фильме Marvel «Вечные». Несмотря на то, что актрисе уже 53 года, выглядит она просто потрясающе. Похоже, что роковая мексиканка еще много лет будет радовать мужскую зрительскую аудиторию своим южным темпераментом.

А вы отважились бы на иглоукалывание?

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Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
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