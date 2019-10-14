В борьбе депрессией Елена Воробей ударилась в живопись

Оказывается, юмористы тоже грустят. 52-летняя артистка Елена Воробей призналась поклонникам, что сейчас она борется с межсезонной депрессией и стагнацией. Чтобы повысить свою самооценку, женщина решила исполнить давнюю мечту и научиться рисовать.

«Да, да. Я занимаюсь живописью с профессиональным педагогом. Три первых шага, а вернее, три первых урока и перед вами мой «первенец», работа с натуры», — написала юмористка, выложив в Instagram свою первую серьезную картину.

Елена отметила, что ранее тоже рисовала, но по наитию и не доводя работу до конца. Теперь же она занимается этим хобби всерьез, чем доказывает, что в любом возрасте можно освоить что-то новое. Добавим, что артистка рисует пастелью. Первой ее работой стал натюрморт с гранатами.

Кстати, кроме живописи Воробей может податься еще и в дизайн одежды. Этим летом она смастерила из листа лопуха необычный головной убор.

А как вы боритесь с осенней хандрой?