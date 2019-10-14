ЗВЕЗДЫ

«Лицо пошло на убыль»: Шура показал долгожданный результат диет

Изменения во внешности артиста отмечают и его поклонники, и он сам.

«Лицо пошло на убыль»: Шура показал долгожданный результат диет
Певец Шура немного похудел. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Шура продолжает гастролировать по городам, эпатируя публику. 13 октября он выложил в Instagram фото с очередной версией своего сценического макияжа. Смоки-айз можно позавидовать. Подписчики в комментариях как всегда разделились на тех, кто восхищается смелостью и артистизмом исполнителя, и тех, кому кажется, что артисту следует выглядеть более мужественно. При этом, многие поклонники Александра Медведева отметили, что его лицо похудело.

«Читаю все ваши комментарии, иногда до смешного. Этой мой сценический образ, и менять его я не буду, мне так комфортно. А советы давать не прилично, когда их не просят, — ответил критикам Шура. — Кстати, да, я действительно немного похудел, может в общей массе и не видно, но лицо пошло на убыль».

Добавим, что ранее Шуру не раз упрекали в лишнем весе, но он, несмотря ни на что, продолжал выходить на сцену и дарить себя зрителям таким, какой он есть. Артист по мере возможности старается ограничивать себя в еде. Но каждый килограмм дается с боем. Вкусно покушать артист любит, а вот спорт — нет.

В начале этого года в прессе появилась информация, что певец лечится в клинике от алкоголизма. Тогда Медведев осадил журналистов, заявив, что регулярно ложится в больницу для очистки сосудов, а слухи о том, что он спивается — ложные.

А вам нравится нынешний Шура?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лишний весПевец ШурапохудениехудобаШура
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Лицо пошло на убыль»: Шура показал долгожданный результат диет
Интересно?
Поделись с друзьями: