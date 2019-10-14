«Лицо пошло на убыль»: Шура показал долгожданный результат диет

Певец Шура продолжает гастролировать по городам, эпатируя публику. 13 октября он выложил в Instagram фото с очередной версией своего сценического макияжа. Смоки-айз можно позавидовать. Подписчики в комментариях как всегда разделились на тех, кто восхищается смелостью и артистизмом исполнителя, и тех, кому кажется, что артисту следует выглядеть более мужественно. При этом, многие поклонники Александра Медведева отметили, что его лицо похудело.

«Читаю все ваши комментарии, иногда до смешного. Этой мой сценический образ, и менять его я не буду, мне так комфортно. А советы давать не прилично, когда их не просят, — ответил критикам Шура. — Кстати, да, я действительно немного похудел, может в общей массе и не видно, но лицо пошло на убыль».

Добавим, что ранее Шуру не раз упрекали в лишнем весе, но он, несмотря ни на что, продолжал выходить на сцену и дарить себя зрителям таким, какой он есть. Артист по мере возможности старается ограничивать себя в еде. Но каждый килограмм дается с боем. Вкусно покушать артист любит, а вот спорт — нет.

В начале этого года в прессе появилась информация, что певец лечится в клинике от алкоголизма. Тогда Медведев осадил журналистов, заявив, что регулярно ложится в больницу для очистки сосудов, а слухи о том, что он спивается — ложные.

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А вам нравится нынешний Шура?