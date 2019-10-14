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Бузову заметили в объятиях певца Давы у входа в метро

Поклонники певицы и блогера давно подозревают своих любимчиков в тайном романе.

Бузову заметили в объятиях певца Давы у входа в метро
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3kMml7oWYU/

Ольгу Бузову заметили в объятиях Давида Манукяна (Давы) у входа в метро. Компрометирующий снимок потенциальных влюбленных появился в одном из анонимных Telegram-каналов. Сообщается, что сфотографировали Бузову у входа в метро «Коньково» на оранжевой ветке метро. Давид сидел на скамейке недалеко от подъезда, Ольга же примостилась к нему на коленки и что-то активно просматривала в телефоне.

Поклонники сразу же заявили, что считают фотографию наглядным доказательством отношений в паре. Более того, снимок, по их словам, не единственное тому подтверждение. Внимательные фолловеры заметили одинаковые татуировки на руках блогера и телеведущей. Оба набили себе на левую руку знак бесконечности. Что именно он значит, никто не объясняет.

Бузова и Дава
Бузова и Дава/Фото: https://vk.com/svetskie_hroniki

Ни Дава, ни Ольга свои отношения не комментируют. Более того, не так давно Ольга наоборот заявляла – у них с коллегой по кадру ничего не было: даже поцелуй на съемках клипа к песне «Лайкер» не состоялся, а был «на грани».

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Бузову заметили в объятиях певца Давы у входа в метро
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