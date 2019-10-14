Бузову заметили в объятиях певца Давы у входа в метро

Ольгу Бузову заметили в объятиях Давида Манукяна (Давы) у входа в метро. Компрометирующий снимок потенциальных влюбленных появился в одном из анонимных Telegram-каналов. Сообщается, что сфотографировали Бузову у входа в метро «Коньково» на оранжевой ветке метро. Давид сидел на скамейке недалеко от подъезда, Ольга же примостилась к нему на коленки и что-то активно просматривала в телефоне.
Поклонники сразу же заявили, что считают фотографию наглядным доказательством отношений в паре. Более того, снимок, по их словам, не единственное тому подтверждение. Внимательные фолловеры заметили одинаковые татуировки на руках блогера и телеведущей. Оба набили себе на левую руку знак бесконечности. Что именно он значит, никто не объясняет.
Ни Дава, ни Ольга свои отношения не комментируют. Более того, не так давно Ольга наоборот заявляла – у них с коллегой по кадру ничего не было: даже поцелуй на съемках клипа к песне «Лайкер» не состоялся, а был «на грани».