Бузову заметили в объятиях певца Давы у входа в метро

Ольгу Бузову заметили в объятиях Давида Манукяна (Давы) у входа в метро. Компрометирующий снимок потенциальных влюбленных появился в одном из анонимных Telegram-каналов. Сообщается, что сфотографировали Бузову у входа в метро «Коньково» на оранжевой ветке метро. Давид сидел на скамейке недалеко от подъезда, Ольга же примостилась к нему на коленки и что-то активно просматривала в телефоне.

Поклонники сразу же заявили, что считают фотографию наглядным доказательством отношений в паре. Более того, снимок, по их словам, не единственное тому подтверждение. Внимательные фолловеры заметили одинаковые татуировки на руках блогера и телеведущей. Оба набили себе на левую руку знак бесконечности. Что именно он значит, никто не объясняет.

больше по теме Бузова поведала Варнаве об особой связи с партнером по клипу Давой Телеведущая заявила, что во время съемок клипа ей было очень легко и хорошо рядом с партнером.

Ни Дава, ни Ольга свои отношения не комментируют. Более того, не так давно Ольга наоборот заявляла – у них с коллегой по кадру ничего не было: даже поцелуй на съемках клипа к песне «Лайкер» не состоялся, а был «на грани».