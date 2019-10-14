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Оскар Кучера опубликовал архивное фото в парике и женском платье

Актер порассуждал о смысле своей работы.

Оскар Кучера опубликовал архивное фото в парике и женском платье
Оскар кучера раскрыл тонкости актерского ремесла ФОТО: Global Look Press

Оскар Кучера назвал главное предназначение актера. Для людей данной профессии самое важное — это ежедневно делиться со зрителями кусочком своей души. И чем больше люди смеются или плачут, чем больше актер тратит на это сил, тем счастливее он становится завтра.

«Странная всё-таки профессия артист. Выходишь на люди, все на тебя смотрят, а ты им душу по кусочку раздаешь… а они смеются, плачут и опять смеются… а ты счастлив, как дурак, если это происходит… а потом без сил домой… для того, чтобы завтра все сначала…», — рассуждает актер и многодетный отец. 

Актер подчеркивает, что нужно помнить — рано или поздно все закончится, но зрители снова «будут смеяться…. и плакать», пишет сайт OA.

В комментариях подписчики Кучеры соглашаются со своим кумиром и желают, что его актерский век длился как можно дольше.
«Ты пришёл в этот мир дарить свою энергию со сцены, обмениваться с зрителем потоками, в этом твоя радость и сила!», — пишут пользователи.
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Оскар Кучера
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Оскар Кучера опубликовал архивное фото в парике и женском платье
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