Оскар Кучера опубликовал архивное фото в парике и женском платье

Оскар Кучера назвал главное предназначение актера. Для людей данной профессии самое важное — это ежедневно делиться со зрителями кусочком своей души. И чем больше люди смеются или плачут, чем больше актер тратит на это сил, тем счастливее он становится завтра.

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«Странная всё-таки профессия артист. Выходишь на люди, все на тебя смотрят, а ты им душу по кусочку раздаешь… а они смеются, плачут и опять смеются… а ты счастлив, как дурак, если это происходит… а потом без сил домой… для того, чтобы завтра все сначала…», — рассуждает актер и многодетный отец.

Актер подчеркивает, что нужно помнить — рано или поздно все закончится, но зрители снова «будут смеяться…. и плакать», пишет сайт OA.