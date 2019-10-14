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Незадолго до гибели Доренко с Эрнстом планировали обсудить новое шоу

В интервью вдове журналиста Константин Эрнст поделился воспоминаниями о Доренко.

Незадолго до гибели Доренко с Эрнстом планировали обсудить новое шоу
Константин Эрнст. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Константин Эрнст с ностальгией вспоминает Сергея Доренко как журналиста. По его словам, он всегда старался следить за тенденциями. «Он продолжал быть человеком, который хочет меняться, совпадать со временем», — говорит гендиректор Первого канала. 

Сергей Доренко с женой Юлией
Сергей Доренко с женой Юлией. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В какой-то момент, по словам Эрнста, Доренко обратился к нему за советом. Журналист всерьез подумывал запустить влог на сервисе YouTube, «как у Дудя». Однако Константин Львович отговорил его, сказав ему: «Ты слишком компетентен для этого жанра». 

Тем не менее, как вспоминает Эрнст, Сергей продолжал обдумывать возможность создания собственного интернет-проекта. «Он пристально следил за проектами в интернете и подыскивал ипостась для себя», — рассказывает глава Первого канала. Он добавляет, что они вместе решили обдумать создание YouTube-шоу для Доренко. Причем, обсуждение запланировали примерно за полтора дня до гибели журналиста. 

Эрнст утверждает, что Доренко выглядел наиболее счастливым в тот период, когда вел собственное радиошоу. Однако в последнее время, по его словам, известный ведущий хотел найти себя в новом жанре. Сам же Константин Львович признается, что всегда продолжал следить за деятельностью журналиста, в том числе регулярно читал его Telegram-канал. 

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Тэги:

YouTubeблогКонстантин ЭрнстСергей Доренкотрагическая гибельЮрий Дудь
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Незадолго до гибели Доренко с Эрнстом планировали обсудить новое шоу
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