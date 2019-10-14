«Вы — воплощение принцессы»: умирающей Заворотнюк передали послание от детей

Анастасия Заворотнюк не так давно сменила клинику. Как этой осенью признались друзья и знакомые актрисы, у нее диагностировали рак. Состояние 48-летней артистки ухудшилось после поездки в Европу, поэтому она была вынуждена обратиться к врачам. В каком сейчас состоянии находится главная «няня» страны, пока неизвестно. Родственники знаменитости долго хранили молчание, но на днях стали делится новостями в аккаунте Заворотнюк в Instagram.

больше по теме Анестезиолог раскрыл подробности состояния Анастасии Заворотнюк В состоянии сопора человек ни на что не реагирует, однако проявляет рефлексы.

На днях близкие актрисы опровергли слухи, что она находится в критическом состоянии. При этом они не стали делиться подробностями причин ее такого длительного нахождения в клинике. А 14 октября на страничке Анастасии появились фото рисунков и письмо, которое артистке прислали дети из Воронежа. Там Заворотнюк была несколько раз в качестве ведущей фестиваля «Старая, старая сказка».

Каждый из рисунков насыщен яркими цветами. Маленькие поклонники также изобразили актрису в образе принцессы.

«Так уж сложилось, что где бы она ни оказалась — если рядом есть дети, то это значит, что обязательно будут трогательные признания в любви, невероятные эмоции, обнимашки, поделки, рисунки… Дети всегда дарили и продолжают дарить Насте огромное количество теплоты и добра, и сейчас такая поддержка просто бесценна», — отметили родственники Анастасии.

В самом письме звезде желают скорейшего выздоровления, а также ждут нового появления Заворотнюк на фестивале. «Ваша незабываемая улыбка и сияющие глаза вдохновляли, указывали путь к мечте для самых маленьких воронежцев. Вы — живое воплощение сказочной принцессы, Золушки и Белль, на которых похожи не только внешне, но и силой характера, добротой и талантом. Пусть наша любовь теплым лучом поддержки коснется и обогреет сердце», — сказано в послании из Воронежа.

А у вас есть любимые роли Заворотнюк?