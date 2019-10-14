ЗВЕЗДЫ

Маленькая принцесса: Лиза Галкина покорила поклонников платьем в пол

Подписчики вновь оценили архивное фото девочки.

Маленькая принцесса: Лиза Галкина покорила поклонников платьем в пол
Лиза Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Лизу Галкину часто сравнивают с маленькой принцессой. Но на сей раз девочка действительно примерила наряд будущей королевы. Малышка надела корону и роскошное длинное платье. Фотографию Елизаветы вместе с папой разместили в Сети поклонники Аллы Пугачевой.

Кстати, ранее фанаты Примадонны опубликовали в своем блоге редкое фото Аллы Борисовны вместе с ее мамой Зинаидой Архиповной Одеговой. Пугачева всю жизнь была очень привязана к своей родительнице. Она неустанно повторяла и повторяет до сих пор, что очень благодарна маме за воспитание, которое та ей дала.

В сложные послевоенные годы сотрудница отдела кадров на заводе с мужем-инвалидом смогла обеспечить Алле блестящее музыкальное образование. Быть может, именно ее заслуга в том, что Примадонна достигла такого уровня популярности.

Кстати, 6-летняя Лиза Галкина тоже уже занимается музыкой. Нередко уроки ей дает сама знаменитая мать.

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Алла ПугачеваЕлизавета ГалкинаЗвездные детиЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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Маленькая принцесса: Лиза Галкина покорила поклонников платьем в пол
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