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Бузова впервые выпустила клип, в котором полностью одета

Под свою новую песню «Я еще верю» певица пытается залечить разбитое сердце в осеннем парке.

Бузова впервые выпустила клип, в котором полностью одета
Ольга Бузова - Я еще верю. Фото: стоп-кадр из клипа.

14 октября у Ольги Бузовой вышел клип на песню «Я еще верю». Как и сама музыкальная композиция, видео под нее получилось не танцевальным, а лирическим. В отличие от большинства своих роликов, здесь певица целомудренно одета. Действие клипа происходит в осеннем парке, поэтому на Ольге красуются шерстяной свитер и теплые штаны. На сей раз она не пытается эпатировать зрителей провокационными движениями и макияжем, а делает ставку на душевные страдания.

Как уже отмечал портал Teleprogramma.pro, песня пронизана тоской по ушедшей любви. Похоже, что артистка вернулась к теме своего развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, которая в свое время дала невероятный толчок ее музыкальной карьере. Отметим, что сейчас спортсмен счастлив в новом браке и ждет от своей супруги-модели уже второго ребенка, а вот Бузова с новым избранником не определилась, ищет достойных кандидатов на телешоу. Даже Тимур Батрутдинов, которого активно сватали певице, отмечает, что она всех мужчин сравнивает с Тарасовым.

«Я выдержала, я прожила очень много сложных ситуаций в моей жизни. Слабой женщине, видимо, «всё по плечу»… Но моё сердце также верит в любовь, в доброту и в людей…» — написала Ольга в анонсе нового клипа.

Прониклись ли чувствами певицы после этого клипа?

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Бузова впервые выпустила клип, в котором полностью одета
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