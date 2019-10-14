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Тимур Родригез устал чувствовать себя недооцененным артистом

Исполнитель признался, что клеймо «самого недооцененного исполнителя в стране» значительно портит ему настроение.

Тимур Родригез устал чувствовать себя недооцененным артистом
Тимур Родригез/Фото: https://www.instagram.com/p/B3MbGGqDMs2/

Тимур Родригез устал от клейма «самого недооцененного артиста в стране». В этом он признался в день своего 40-летия в разговоре с журналистами. Родригез вспомнил, что когда он только начинал свой творческий путь, это словосочетание ему льстило и добавляло веса его творчеству. Сейчас же прошло достаточно много времени, но общественность продолжает его так называть. Тимур отметил, что готов активно бороться с этой характеристикой.

Журналу Hello певец поведал, что размышлял, стоило ли ему на начальном этапе уехать в Америку. Он подумал, что именно за рубежом публика могла бы рассмотреть его талант. С другой же стороны, именно в России Родригез нашел то направление, в котором ему нравится работать.

«Я себя, наконец-то, понял. Десять лет пробовал себя в совершенно разных жанрах, и возможно, именно это — главная моя ошибка. Но это мой путь. Вероятно, он должен был быть именно таким. Если ничего уже нельзя изменить, жалеть об этом глупо», — подвело черту он.

В скором времени Тимур выпустит новую песню под названием «Гори-гори ясно». Трек будет совместной работой комика с репером ST. Планируется, что выйдет композиция примерно через неделю, 21 октября.

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Тимур Родригез устал чувствовать себя недооцененным артистом
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