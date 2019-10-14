ЗВЕЗДЫ

Несовершеннолетний сын Наташи Королевой расстался с невестой

Пара отписалась друг от друга в соцсетях и удалила совместные снимки.

Несовершеннолетний сын Наташи Королевой расстался с невестой
Эти снимки появлялись в профилях Архипа Глушко и Марии Слугиной во время их отношений ФОТО: Instagram

Сын Наташи Королевой расстался со своей девушкой. Архип Глушко и Мария Слугина встречались более полугода, но в последнее время отношения пары зашли в тупик, единственным выходом стало расставание. Именно по этому пути пошли молодые люди: они удалили все совместные снимки из соцсетей и отписались друг от друга.

В окружении пары рассказали, что трудности в отношении у молодых людей возникли давно. Не исключено, что причиной стала разница в возрасте. Марии 24 года, а Архипу всего 17.  Видимо, взгляды на жизнь оказались слишком разными.

Если раньше Мария и Архип планировали запустить совместный проект на YouTube, где должны были появляться звезды, то в последнее время девушка все чаще стала говорить о себе в единственном лице и появляться в обществе без спутника. Более того, Марию называли чуть ли не невестой Архипа. Знаменитые родители молодого человека были не против их романа, хотя Королева и говорила, что не готова пока становиться бабушкой.

Пока Мария и Архип не комментируют изменения, произошедшие в их жизни. Что происходит у молодого человека пока не ясно, а вот Слугина не опускает руки. Накануне в одном из столичных ресторанов она отметила свой день рождения. Среди гостей заметили певца Шуру, который исполнил для именинницы несколько песен. А вот экс-кавалера на праздник не позвали, пишет StarHit.

«Рядом со мной были любимые и родные люди», — поделилась после дня рождения Мария.

Ранее Наташа Королева похвасталась достижениями своего наследника. Она показала как Архип играет на пианино и призналась, что очень довольна его успехами, пишет сайт dni.ru.

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Архип ГлушкоМария СлугинаНаташа КоролеваСергей Глушко
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Несовершеннолетний сын Наташи Королевой расстался с невестой
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