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Ольгу Бузову увековечили в пластилине

Певица при жизни достигла такой популярности, что ей начали ставить памятники.

Ольгу Бузову увековечили в пластилине
Instagram: @buzova86

Один из поклонников телеведущей и певицы соорудил скульптуру Бузовой в полный рост. Правда, не из золота и не из серебра, а всего лишь из пластилина, купленного в ближайшем супермаркете.

Снимок с изображением своего творчества молодой человек опубликовал в социальной сети Instagram, подписав: «Провёл выходные интересно и весело: Слепил Олю Бузову из пластилина Залипаки, например. Зачем? Потому что могу».

На своей личной страничке в Instagram Ольга Бузова поделилась своими эмоциями.

«Мне сегодня весь день отправляют пост одного молодого человека, который слепил меня из пластилина. Слепил меня из пластилина! Вы представляете? Я в шоке!» — удивилась артистка в сторис.

Напомним, что 13 октября на ТНТ стартовал новый проект, в котором Ольга Бузова вместе с Тимуром Батрутдиновым будут искать, с кем наконец постоят семью.

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Бузова и БатрутдиновОльга Бузовапамятник
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Ольгу Бузову увековечили в пластилине
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