Тимур Родригез раскрыл секрет счастливого брака

Отмечающий 14 октября юбилей шоумен Тимур Родригез раскрыл секрет счастливого союза. Комик уже 12 лет женат на Анне Девочкиной и отмечает, что ему досталась лучшая женщина на свете. Артист подчеркнул, что, несмотря на большой срок семейной жизни, им с Анной удалось сохранить тепло. Кроме того, ни за ним, ни за Девочкиной не было замечено интриг на стороне. Заслугой крепкого брака Родригез назвал именно Анины усилия – жена старается сделать все, чтобы и мужу, и сыновьям было комфортно. Сам же Тимур старается вносить свою лепту, но отмечает – без ссор все же не обходится.
«В совместные годы несколько раз мы ссорились страшно. Мы оба очень эмоциональные. Вместо того чтобы в легкой манере все обсудить, мы, бывает, взрываемся. Но даже когда переходим на «высокий градус», то только потому, что друг другу небезразличны», — рассказал он журналу Hello.
Тимур акцентировал внимание, что ему действительно хорошо с супругой, поэтому он стремится создавать и преумножать хорошее. Недавно Тимур и Анна вместе занимались обустройством нового дома. Сейчас пара гордится результатом и уверена – все гости должны падать в обморок при входе в семейное гнездышко Родригезов.