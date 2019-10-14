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«Всегда так разговаривай!»: жена Прилучного заговорила на китайском языке

Агата Муцениеце похоже готова сниматься в азиатских фильмах.

«Всегда так разговаривай!»: жена Прилучного заговорила на китайском языке
Агата Муцениеце. фото: instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце подарила Павлу Прилучному двоих детей. У них подрастает шестилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия. Актер не скрывает, что хочет еще детей. Супруга звезды сериала «Мажор» не раз признавалась, что ее избранник любит, когда она находится дома. Более того, ему нравится то, как выглядит его жена будучи беременной. Сама Агата пока решила заняться карьерой, поэтому о пополнении в семье не думает.

А на днях актриса всех удивила. Она записала видеоролик в виде своей визитки. Муцениеце представилась и рассказала о себе на китайском языке. Она старалась говорить с выражением и правильно ставить ударения, избегая акцента. Поклонники были поражены способностями девушки. По всей видимости, она готовится к съемкам в Азии. «Всегда так разговаривай!», — восхитилась коллегой Анна Цуканова-Котт.

А фанаты Агаты не могли скрыть своих эмоций и даже недоумения. «Вообще не понятно, но очень загадочно», «Это реальные слова?», «Почти без акцента, круто», «Какая молодец», «Офигеть ! Мало того , что проговорить а ещё это наизусть выучить», «Интересно, что было сказано! Круто и ничего не понятно!», — отреагировали подписчики.

Стоит добавить, что в юности она училась в Латвийском университете по специальности «Китайская филология». По этой причине, актриса знает китайский язык, по крайней мере, его основы. Не исключено, что теперь она решила обновить свои знания языков.

А вы говорите на нескольких языках?

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«Всегда так разговаривай!»: жена Прилучного заговорила на китайском языке
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